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الداخلية: تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام لمواجهة فيروس كورونا .. والنيابة العامة توقف استخدام أجهزة البصمة لمنع تفشي الفيروس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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مصطفى الرماح - رامى المهدي
أصدرت النيابة العامة تعليمات بوقف استخدام  أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية حرصًا على المواطنين من الإصابة بفيرس كورونا الذي اجتاح بعض الدول.

كما  أعلنت وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الصحة على حرصها في مواجهة فيروس كورونا وذلك بتكثيف اعداد طاقم التمريض المتواجد داخل المطارات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.

و صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا" المستجد .. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن .

فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتبارًا من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس ، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.

كما، أرسلت النيابة العامة إلى رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العامين الأول والمحامين العموم الأول، والمحامين العموم والنيابات الكلية كتابا، يؤكد على أهمية الحفاظ على سلامة الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات.

وجاء فيه ،" إيماء إلى الأخبار المتداولة حول فيروس "كورونا" وأعراضه ومخاطر،  نرجو من الجميع اتخاذ الإجراءات التالية": أولا، إصدار التعليمات بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف - على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.


ثانيا: إلزام كافة النيابات باتباع التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين، وتعقيمها إن لزم الأمر بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.


ثالثا: الحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود بمقار النيابات، ومنع تواجد أهالي المتهمين بداخلها.


رابعا: توفير كمامات بالنيابات التي يتردد عليها أجانب على أن يرتديها الموظفين المتعاملين معهم، ويتم توفيرها من بند المصروفات الضرورية المرسل لكل نيابة.

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