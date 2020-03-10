الداخلية: تعليق الزيارات بجميع السجون 10 أيام لمواجهة فيروس كورونا .. والنيابة العامة توقف استخدام أجهزة البصمة لمنع تفشي الفيروس

أصدرت النيابة العامة تعليمات بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية حرصًا على المواطنين من الإصابة بفيرس كورونا الذي اجتاح بعض الدول.





كما أعلنت وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الصحة على حرصها في مواجهة فيروس كورونا وذلك بتكثيف اعداد طاقم التمريض المتواجد داخل المطارات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية.





و صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا " المستجد .. وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن .





فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام إعتبارًا من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس ، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.



