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جمال بخيت: مصر أغنى دول العالم في الإمكانيات.. وشعبها "فرفوش".. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:49 ص
جمال بخيت
جمال بخيت
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إبراهيم القادري
قال الشاعر جمال بخيت، إن مصر من أغنى دول العالم من حيث الإمكانيات رغم الأوضاع التي تعيشها.

وأضاف جمال بخيت خلال حواره في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناه "اون إي":  كنت أبكي عندما أشاهد أوضاع المناطق العشوائية في التليفزيون من قبل، كما أن الإنجازات التي حدثت في مصر خلال الـ5 سنوات الماضية تعتبر معجزات.

وأوضح جمال بخيت، أن الشعب المصرى فرفوش حيث ألقى قصيدة بهذا العنوان، تقول "الشعب الفرفوش متخربش خربوش، بينكد ويدمع ويحلق ويحوش، يحلفلك بالزمة ويلبسك العمة، تلبسله البرنيطة يلبسلك طربوش".

وتابع جمال بخيت ،: أننا في المنطقة نعيش حرب عالمية ثالثة منذ 10 سنوات وما يثبت ذالك هو تواجد امريكا وروسيا في المنطقة بقواتهم.

واستكمل جمال بخيت ، أن اسرائيل وايران وتركيا هم دول من خارج الاقليم ولكن جيوشها مشتبكة بالفعل اما دول الإقليم جميعها تخوض حروب.
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