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توك شو

ذعر وهلع.. حقيقة اكتشاف حالة كورونا بأحد الفنادق الشهيرة.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعساني، إنه لا صوت يعلو فوق صوت فيروس كورونا المستجد فى العالم كله، مؤكدة أن فيروس كورونا يحتل الخبر الأول فى وكالات الأنباء العالمية والدولية والمحلية، ولكن فى مصر يصاحب هذه الأخبار عادة حالة ذعر وهلع وخوف.

وأشارت هند النعساني، خلال برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن حالة الذعر والخوف مبالغ فيها جدًا فى مصر، موضحة أن السبب وراء هذه الحالة من الخوف مواقع السوشيال ميديا والتى تعتبر بؤرة لانتشار الشائعات وكل الهدف منها ترويج الأكاذيب ورفع حدة القلق عند كثيرين.

وأضافت أن هناك رسائل صوتية ترسل لترويج الشائعات، وآخرها كانت شائعة تعطيل الدراسة، بالرغم من أنه لم يتم اكتشاف أى حالة مصابة بالفيروس فى أى مدرسة أو جامعة، كما أنه لم يتم اكتشاف حالة مصابة بالكورونا فى أى فندق كما روج البعض مساء أمس.

وتابعت أن العالم كله يواجه فيروس غير مرئي ويتكاتف لإيجاد حل، بينما فى مصر يتم التركيز على إيجاد حل للمشكلة والرد على الشائعات، مؤكدة أنه من المهم اتخاذ الاحتياطات لنا ولأولادنا.

ونوهت إلى أنه يجب اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا، والتى نصحت بضرورة غسل اليدين جيدًا، والعطس فى منديل وإلقائه فى سلة المهملات مباشرة، والسعال يكون فى المنديل، كما نصحت بالتقليل من القبل والأحضان وترك مسافة بيننا وبين أى شخص واستخدام مطهر لليدين باستمرار.

ونصحت المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن الدولة تتعامل بمنتهى الشفافية من خلال بث حملات التوعية حول فيروس كورونا والتصدى للشائعات.
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