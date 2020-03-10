كوريا الجنوبية: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا داخل الجيش إلى 37 حالة

أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن ضابطًا في القوات الجوية المتواجدة في مدينة "دايجو" جنوب شرق البلاد تأكدت اصابته بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الجيش إلى 37 حالة حتى اليوم.





وذكرت الوزارة - وفقًا لما أعلنته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم /الثلاثاء/ - أن إجمالي حالات الإصابة تشمل 20 حالة في القوات البرية و13 حالة في القوات الجوية وحالتين في مشاة البحرية وحالة في كل من القوات البحرية والوحدة.





ويفرض الجيش الكوري الجنوبي حجرًا صحيًا على 2,560 من منسوبيه في قواعدهم كخطوة وقائية ومن بينهم كان حوالي 280 شخصًا ظهرت عليهم أعراض المرض أو كانوا على اتصال مباشر مع مصابين مؤكدين، بينما زار المتبقون مؤخرًا دايجو وإقليم كيونج سانج الشمالي ودول أخرى مصابة بفيروس كورونا بما فيها الصين.



