موعد مباراة لايبزيج ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

يبحث فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني، عن تذكرة العبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على نظيره لايبزيج الألماني، الليلة، بإياب دور الـ16 من البطولة.

ومن المقرر، أن تقام المباراة بين الفريقين، في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب "ريد بول آرينا" معقل لايبزيج، ويُنقل اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس 1، بتعليق علي محمد علي.



