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رياضة

موعد مباراة لايبزيج ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:48 ص
لايبزيج ضد توتنهام
لايبزيج ضد توتنهام
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إسراء أشرف
يبحث فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني، عن تذكرة العبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على نظيره لايبزيج الألماني، الليلة، بإياب دور الـ16 من البطولة.
 
ومن المقرر، أن تقام المباراة بين الفريقين، في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب "ريد بول آرينا" معقل لايبزيج، ويُنقل اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس 1، بتعليق علي محمد علي.

وكان توتنهام قد تلقى هزيمة في لقاء الذهاب على أرضه بهدف دون رد، وتحتاج كتيبة جوزيه مورينيو، للفوز بثنائية لمواصلة المشوار في البطولة القارية.
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