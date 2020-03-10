مصرع 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة بسوهاج، عن مصرع 4 أشخاص يقيمون دائرة مركز سوهاج، تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى سوهاج العام ومستشفي سوهاج التعليمي.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد ورود بلاغ من الخدمات الأمنية على الطريق الصحراوي الغربي يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق.





انتقلت الأجهزة المنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكي بسبب انفجار إطار السيارة.

نتج عن الحادث مصرع كل من حسام السيد عباس، 23 عاما، رمضان السيد شعبان، 23 عاما، كريم صلاح جاد السيد، 35 عاما، حسين شحاته عبد الصادق، 35 عاما، يقيمون قرية بندار الكرمانية دائرة مركز سوهاج.





حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.