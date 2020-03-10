منعا لانتشار فيروس كورونا.. العدل توجه بتقسيم نظر القضايا أمام الدوائر لتقليل الكثافات

وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، إدارة التفتيش القضائي، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين، وذلك من خلال تقسيم نظر القضايا امام كل دائرة في المحكمة الى قسمين يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول (أ) ، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثانى لذات الجلسة ويسمى رول (ب)، الأمر الذى سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أى عدوى بين المتقاضيين.

















كما أصدر وزير العدل توجيهاته الى مساعديه للشهر العقارى وللخبراء والطب الشرعي والديوان العام باتخاذ جميع الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والاجراءات التى يتم أتباعها في هذا الشأن.





وتأتى هذه الاجراءات في إطار اهتمامات وزير العدل برفع مستوى النظافة والسلامة الصحية في جميع المحاكم والمنشآت التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية، حرصًا على صحة العاملين والمترددين عليها.