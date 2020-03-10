AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

منعا لانتشار فيروس كورونا.. العدل توجه بتقسيم نظر القضايا أمام الدوائر لتقليل الكثافات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:28 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
Advertisements
عمرو خليفة - جودت عيد
وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، إدارة التفتيش القضائي، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، واتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين، وذلك من خلال تقسيم نظر القضايا امام كل دائرة في المحكمة الى قسمين يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول (أ) ، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثانى لذات الجلسة ويسمى رول (ب)، الأمر الذى سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أى عدوى بين المتقاضيين. 




كما أصدر وزير العدل توجيهاته الى مساعديه للشهر العقارى وللخبراء والطب الشرعي والديوان العام باتخاذ جميع الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والاجراءات التى يتم أتباعها في هذا الشأن. 

وتأتى هذه الاجراءات في إطار اهتمامات وزير العدل برفع مستوى النظافة والسلامة الصحية في جميع المحاكم والمنشآت التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية، حرصًا على صحة العاملين والمترددين عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العدل: معاينة محاكم الجمهورية لتلبية احتياجاتها وشركات متخصصة للصيانة وأعمال النظافة

افتتاح أعمال ميكنة محكمة الجيزة الابتدائية ضمن منظومة التطوير .. صور

قرار جديد لوزارة العدل السعودية..تعرف عليه

العدل السعودية: تطبيق إلغاء إيقاف الخدمات على جميع القضايا السابقة

وزير العدل يفتتح المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية

وزير العدل من بوسعيد: اهتمام كبير بتطوير المحاكم وتقديم الخدمات الرقمية والإلكترونية

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد يسرا .. قصة سر أخفته لسنوات وسبب إفصاحها عنه

لو حصل هنعوضها من الإجازة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تعليق الدراسة

الأهلي يحسم ضم نجم يد منتخب مصر.. تفاصيل

تشريح جثتين عثر عليهما مقتولين بـ15 طلقة داخل سيارة في القليوبية

بسبب مخاوف كورونا.. سيدة تضع أموالها في الميكروويف لتعقيمها.. والنتيجة كارثة

قرار عاجل من نادي وادي دجلة بسبب فيروس الكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأحلى.. داليا مصطفى بجيبة فوق الركبة مع شقيقتها بالبنطلون الجلد

بسبب مخاوف كورونا.. سيدة تضع أموالها في الميكروويف لتعقيمها.. والنتيجة كارثة

شبيه مينيونس ويتعرض للتنمر.. طفل مولود بـ جلد أصفر والسبب خطير