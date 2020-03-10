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أخبار البلد

وزير خارجية النمسا يستقبل غادة والي.. ويؤكد دعم حكومته للأمم المتحدة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:42 م
وزير خارجية النمسا
وزير خارجية النمسا يُستقبل غادة والى
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محمد عبد المنعم
استقبل إلكسندر شالينبيرج وزير خارجيه النمسا، الدكتوره غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة  للجريمة  والمخدرات،  وفريق عملها  بمقر وزاره الخارجية  النمساوية  في فيينا. 

وأكد وزير خارجية  النمسا على ترحيب حكومته وترحيبه الشخصي باختيار "والي" لهذا المنصب، كما أكد على سعادته حكومته بوجود "سيدة" لأول مره في هذا المنصب الأممى الرفيع، وتناول الاجتماع اهتمام النمسا بدعم الدبلوماسية متعدده الاطراف و دعم الأمم المتحدة للقيام بدورها والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتم الاتفاق على تنسيق الجهود للاحتفال بمرور ٧٥ عاما على إنشاء الأمم المتحدة ومرور ٦٠ عاما، على انضمام النمسا للأمم المتحدة على أن تمتد الفعاليات لتشمل المقاطعات الجغرافية والفئات العمرية، شامله شباب الجامعات وطلبه المدارس وأكد  علي دعم النمسا لجهود "غادة والي" واتفاقه معها على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

جدير بالذكر، أن السيد إلكسندر فاندر بيلين رئيس جمهورية النمسا كان استقبل الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات مع بدء استلامها مهام منصبها بفيينا  معبرا عن سعادته لتقلدها هذا المنصب الدولى الرفيع.
وزير خارجية النمسا يستقبل غادة والي.. ويؤكد دعم حكومته للأمم المتحدة
وزير خارجية النمسا يستقبل غادة والي.. ويؤكد دعم حكومته للأمم المتحدة
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