تأجيل الدورة التأسيسية لـ مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

أعلن مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة، عن تأجيل دورته التأسيسية وكافة فعالياته التى كان مقررا لها أن تقام يوم 23 مارس 2020 لحين إشعار آخر.

وجاء ذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 8 مارس2020 بتعليق كافة الأنشطة والفعاليات التى تتضمن تجمعات كبيرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.





يذكر أن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التقى مؤخرا مع ممثلين عن مجلس أمناء مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة لبحث ما يمكن أن تقدمه الوزارة للمهرجان فى دورته التأسيسية المنتظر انطلاقها فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ مارس المقبل.

وضم وفد المهرجان من أعضاء مجلس الأمناء كلا من السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان، والممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة المهرجان والكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان.