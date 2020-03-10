AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تأجيل الدورة التأسيسية لـ مهرجان إيزيس لمسرح المرأة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:25 م
مهرجان إيزيس الدولى
مهرجان إيزيس الدولى
Advertisements
محمد نحلة

أعلن مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة، عن تأجيل دورته التأسيسية وكافة فعالياته التى كان مقررا لها أن تقام يوم 23 مارس 2020  لحين إشعار آخر.


وجاء ذلك  وفقا لقرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 8 مارس2020 بتعليق كافة الأنشطة والفعاليات التى تتضمن  تجمعات كبيرة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.


يذكر أن  أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التقى  مؤخرا مع ممثلين عن مجلس أمناء مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة لبحث ما يمكن أن تقدمه الوزارة للمهرجان فى دورته التأسيسية المنتظر انطلاقها فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ مارس المقبل.


وضم وفد المهرجان من أعضاء مجلس الأمناء كلا من السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان، والممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة المهرجان والكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوسن بدر رئيسا شرفيا لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

وزير الشباب والرياضة يبحث دعم الوزارة للمهرجان الدولي لمسرح المرأة

وزير الشباب والرياضة يدعم مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل الستار على فعاليات دورته الرابعة.. صور

عباية حمراء.. بسمة بـ إطلالة مختلفة في ختام مهرجان أسوان

أنيق ومحتشم.. بشرى تتألق بفستان أسود في ختام مهرجان أسوان

ترشيحاتنا

دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

شطة يكشف عن الملعب الأقرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

بسبب مخاوف كورونا.. سيدة تضع أموالها في الميكروويف لتعقيمها.. والنتيجة كارثة

هناك خط رفيع بين الحقيقة والاستهبال.. ميدو يهاجم اتحاد الكرة

الأرصاد : تقلبات جوية وأمطار لدرجة السيول تضرب مصر من الخميس وحتى السبت

شاهد.. انهيار ممرضة إيرانية بعد وفاة 100 مريض كورونا أمامها في يوم واحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الحجر الصحي .. مسنة صينية تمارس مهنة الحلاقة عبر نافذة منزلها.. شاهد

بيجو peugeot تنفي ما تردد بشأن أسعار صيانة سياراتها.. صور

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الهولندي في موقف محرج على الهواء