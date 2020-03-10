التوقيع في الدفاتر ..هيئة قناة السويس تلغي البصمة الإلكترونية لموظفيها

وأكدت الهيئة فى بيان رسمي أنه يسري العمل بالنظام بداية من غدا الأربعاء 11 مارس 2020 بجميع المواقع .





وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم أنّ هناك 59 إصابة لكورونا بمصر، منهم 8 تم اكتشافهم بشكل مباشر، و51 حالة بالتقصي وجميعهم دون أعراض.





وأكدت أنّه لم يتم اكتشاف أي حالات أخرى بالمراكب النيلية والفنادق العائمة العاملة بمدينتي الأقصر وأسوان بعد اكتشاف 45 إصابة بأحد المراكب النيلية.