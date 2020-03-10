محافظ الشرقية يكشف عن كارثة شاهدها بخصوص كورونا.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة تتخذ إجراءات قوية للوقاية من فيروس كورونا من البداية وفور ظهوره فى الصين.





وأضاف محافظ الشرقية، خلال حواره هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه "يجب أن نأخذ موضوع كورونا على قدر حجمه، ولا يجب أن ننشر الشائعات لتخويف المواطنين لأنه سيؤدي إلى كوارث".





وأشار محافظ الشرقية إلى أن الموضوع لا يصل لمرحلة القلق، مؤكدًا أن عدد الحالات التى تم الشك فيها قليل جدًا، ومصر تتصدى للفيروس بكافة الوسائل.





وأوضح محافظ الشرقية أن الجميع مطالب بالحذر من انتشار الفيروس، مطالبًا بكثرة التوعية عن مخاطر الفيروس، وعلى المواطنين الاستجابة للتوعية.





ولفت محافظ الشرقية إلى أنه كان فى جولة صباح اليوم بأحد الأماكن بالمحافظة وشاهد مجموعة مواطنين يتناولون الشيشة مع بعض وتم الحديث معهم.