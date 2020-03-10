أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة مع حسن شاكوش

نشر الفنان احمد سعد صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"









وظهر احمد سعد برفقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، داخل احد الاستديوهات اثناء التحضير لاغنية وعلق قائلًا "قريبا".









وطرح ثنائي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أغنتيهما الجديدة "عود البطل"، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية مهرجان "بنت الجيران".





وقامت نقابة المهن الموسيقية باتخاذ إجراءات نحو وقف أغانى المهرجانات ورفعها من موقع "يوتيوب" و"أنغامي" و"ساوندكلاود"، بهدف الارتقاء بالذوق العام وما تشكله هذه الأغانى من فوضى فى عالم الموسيقى.









يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قرارا منذ عدة أيام بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.











