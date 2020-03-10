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تعليم

حملة تطهير موسعة داخل منشآت آداب المنصورة لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:08 م
حملة تطهيرموسعة داخل
حملة تطهيرموسعة داخل منشآت كلية آداب المنصورة لمواجهة فيروس
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همت الحسينى
قامت كلية الآداب بجامعة المنصورة بحملة تطهير وقائية احترازية موسعة لجميع قاعات ومكاتب ومنشآت الكلية  تحت اشراف الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور  أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
 
وأجرى عمال الكلية عمليات التطهير تحت اشراف مدير عام الكلية ومدير شئون العاملين ووكيل الكلية لخدمة البيئة وشملت المدرجات ، المعامل ، المكاتب الادارية، الحمامات،  البوفيهات، السلالم ، الممرات ، المصاعد ، الطرقات ، مداخل الكلية وجميع الأجهزة باستخدام مطهر للأجهزة قبل وبعد الاستخدام .

فيما اكد الدكتور رضا سيد أحمد أن ذلك الاجراء هو اجراء وقائى فقط  كما تم توفير مستلزمات نظافة الأيدي والمطهرات الكحولية في جميع المعامل والتي يوجد بها اجهزة يشارك الطلاب في استخدامها كما جرى تكثيف حملات التوعية بين اعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بأعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية .

وأضاف انه تم التنبيه بضرورة  متابعة  نظافة المدرجات وتطهيرها وتعقيمها مرتين يوميا بالمنظفات الموصي بها من وزارة الصحة والحرص على فتح النوافذ وتهوية قاعات  التدريس والمدرجات بصفة مستمرة وتوفير المطهرات و مستلزمات نظافة الأيدي  والأسطح.

حملة تطهير موسعة داخل منشآت آداب المنصورة لمواجهة فيروس كورونا
حملة تطهير موسعة داخل منشآت آداب المنصورة لمواجهة فيروس كورونا
حملة تطهير موسعة داخل منشآت آداب المنصورة لمواجهة فيروس كورونا
حملة تطهير موسعة داخل منشآت آداب المنصورة لمواجهة فيروس كورونا
حملة تطهير موسعة داخل منشآت آداب المنصورة لمواجهة فيروس كورونا
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