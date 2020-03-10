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فن

ريما يوسف تتصدر قائمة أفضل أغنيات لبنان

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:26 م
ريما يوسف
ريما يوسف
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محمد نحلة

تصدرت المطربة اللبنانية ريما يوسف قائمة أفضل 20 أغنية على مستوى لبنان The Official Lebanese Top 20 في ثاني أسبوع من شهر مارس، عبر أغنيتها الجديدة "معليش".


وتمكنت ريما من خطف أعلى معدلات الاستماع للأغنية في لبنان لتتربع على عرش المركز الأول لأشهر قوائم الأغاني العربية والأجنبية، متفوقة على أغنية الفنانة نانسي عجرم الأخيرة "قلبي يا قلبي" التي تصدرت القائمة الأسبوع الماضي لتتمكن من إزاحتها، كما تغلبت على أغنية "Blinding Lights"  للعالمي the Weeknd التي حصدت لقب الوصيف، بينما جاءت أغنية "Physical" للنجمة العالمية Dua Lipa في المركز الثامن.


في حين احتلت أغنية النجمة العالمية Billie Eilish المركز العاشر، وأغنية النجمة هبة طوجي "لحظة ياريت" جاءت بالمركز الرابع عشر، في حين تذيلت أغنيات "الأول" و"أنا" و"ليلى" للنجمات نوال الزغبي وسيرين عبد النور ومايا دياب المراكز الأخيرة في القائمة.


ريما صوت لبناني واعد عرفها جمهور السوشيال ميديا منذ قرابة الثلاث سنوات بتقديمها "كوفرز" لأشهر الأغنيات العربية عبر اليوتيوب، لعل أشهرها رائعة نانسى عجرم "عم بتعلق فيك"، وأتبعتها بعدة أغنيات، مثل "يا بتفكر يا بتحس" لشيرين، و"بتونس بيك" لوردة، ورائعة فضل شاكر "العام الجديد"، التى قدمتها بصحبة نجله محمد شاكر، حتى أطلت بأولى أغنياتها الخاصة "نسيني حالي" برفقة زوجها منذ سنتين، وأتبعته بأغنيتها المنفردة "ولا يهمك".


واختفت ريما فترة مؤقتة عن الساحة حتى فاجأت جمهورها بعودتها بشكل موسيقي مختلف وبانطلاقة فنية أكبر،  مع بدايات 2020 بانضمامها رسميًا لـ "يونيفرسال ميوزيك مينا Universal Music MENA" ، لتكون إحدى نجمات الشركة العالمية في الشرق الأوسط، وأطلت مؤخرًا بأولى أغانيها الرسمية «معليش» التى تولت خلالها مهمة كتابة كلماتها وتلحينها وغنائها.

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