أحمد موسى: مصر تضع اللمسات الأخيرة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد موسى يعلق على كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف
جمال بيومي: الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو الخيار الأذكى لليابان والصين
أسامة كمال عن سرقة اللوفر: مليان قطع أثرية من بلاد تانية.. واللي بيجي بالساهل بيروح بالساهل
نتنياهو يبلغ نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة
محافظ البحر الأحمر: تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين وآلية تواصل مباشرة مع مجلس الوزراء
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا
إبراهيم سعيد يهاجم مدافعي الأهلي: هيبقى موسم كارثي
فتحي سند: كان من الأفضل أن يتقدم نبيه باستقالته منذ العودة من تشيلي
تذبذب مُفَاجِئ في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الأربعاء
أحمد عاطف آدم يكتب: طفل الإسماعيلية والبرمجة النفسية
توك شو

محافظ البحر الأحمر: المراسي الفندقية الكبرى تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية

اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
محمود محسن

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ مشروع مراسي ريد سي يعد نموذجًا ناجحًا لتطوير السياحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تحقق فوائد اقتصادية مباشرة وسوق عمل كبير للشباب.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن نسبة التشغيل في هذه المشروعات تصل إلى آلاف العاملين، بما في ذلك الطهاة والعمال وفنيي الصيانة والخدمات المساندة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشاريع توفر تجربة سياحية متكاملة للزوار، حيث ينتقل السائح بين الفنادق والمرافق المختلفة، مما يزيد من الدخل المحلي عبر استخدام المواصلات والمتاجر والمطاعم والكافيهات، متابعًا، أن هذا التنوع يعزز الاستفادة الاقتصادية لسكان المحافظة ويخلق فرص عمل واسعة.

وأوضح حنفي أن المحافظة تتابع عن كثب التأكد من توظيف الشباب المحلي في هذه المشاريع، لضمان استفادة أبناء المحافظة بشكل مباشر من المشروعات الاستثمارية، مشيدًا، بالدور الذي يلعبه المستثمرون في توفير بيئة عمل مناسبة ومتنوعة، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات السياحية.

وتابع المحافظ أن مشروعات مثل مراسي ريد سي تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاع الخاص والحكومة، حيث تشرف المحافظة على تنفيذ المشروع وفق المعايير المحلية، وتضمن توفير فرص اقتصادية وسكنية متوازنة مع الحفاظ على الطابع السياحي للمنطقة.
 

