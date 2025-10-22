إقبال سياحي.. محافظ البحر الأحمر: زيادة عدد الرحلات الجوية الموسمية

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بسلامة المسافرين على الطرق الساحلية، مشيرًا إلى تطوير شبكة الطرق ومتابعة الحوادث بشكل مباشر.

وأضاف في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هناك نقاط خدمة للإسعاف على طول الطريق، مع انتشار سيارات مجهزة للتعامل مع أي حادثة بسرعة وكفاءة.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أنّ المحافظة تتابع عن كثب تنظيم الرحلات الجوية إلى البحر الأحمر، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع وزارة الطيران وشركات الطيران لضمان توفير رحلات كافية خلال موسم الذروة، متابعًا، أن المحافظة تسعى لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية من القطاع السياحي.

وأضاف أن الفترة من أكتوبر إلى رأس السنة تعتبر ذروة الموسم السياحي للأجانب، وأن المحافظة تتعامل مع شركات الطيران لضمان زيادة عدد الرحلات اليومية وتسهيل وصول الزوار من مختلف الدول، بما يضمن تجربة سياحية مريحة ومتميزة.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز مكانة البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية، مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وتقديم تجربة متكاملة للزوار، بما يعكس جهود الدولة والمحافظة في دعم التنمية السياحية المستدامة.