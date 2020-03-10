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رياضة

تقارير: ريال مدريد لن يغادر إسبانيا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن ريال مدريد قرر ألا يسافر لإيطاليا، لخوض مباراة أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا للشباب، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الصحف الإسبانية أن ريال مدريد لن يسافر لتورينو بفريق الشباب، لخوض مباراة في دوري أبطال أوروبا، وأنها طالبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل المباراة وتحديد موعد جديد لها.

وكانت السلطات الإسبانية قد منعت السفر من وإلى إيطاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث حصد حياة أكثر من 150 شخصًا في الـ 24 ساعة الماضية فقط.

يذكر أنه تم إيقاف جميع الأحداث الرياضية في إيطاليا، ومنها الدوري الإيطالي حتى مطلع إبريل، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوبيد 19".

وتقرر اليوم الثلاثاء، إقامة مباراة فريقي بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي، خلف الأبواب المغلقة أيضً في إياب دور الـ 16، لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام الأربعاء القادم على ملعب أليانز أرينا بالإقليم البافاري، بسبب فيروس كورونا.
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