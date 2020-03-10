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وزير الاتصالات الأسبق: الزيادة السكانية في مصر تمثل عبئا على الدولة ..فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:46 م
الدكتور ماجد عثمان
الدكتور ماجد عثمان
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إن هناك بعض التحديات التي تواجه مصر، مشيرا إلى أن أولى تلك التحديات هي الزيادة السكانية المرتفعة.


وأضاف الدكتور ماجد عثمان، خلال حواره التليفزيوني على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الزيادة السكانية أهم التحديات أمام تحقيق الطفرة الاقتصادية المستهدفة.


وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن معدلات الإنجاب فى مصر مازالت فى ارتفاع، مضيفا أن معدل التعداد السكانى فى مصر يزيد 2.5 مليون طفل سنويا.


وأوضح الدكتور ماجد عثمان، أن نسبة الوفيات كل عام تصل إلى 500 ألف شخص؛ وهذا يعني أن هناك زيادة مهولة فى التعداد السكاني كل عام.


وأشار إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة التى تزيد كل عام فى مصر بتلقي عبء كبير على الخدمات وعلى نوعية الحياة وتؤثر بشكل كبير جدا على التعليم.

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