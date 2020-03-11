7 إجراءات احترازية اتخذتها جامعة القاهرة لمواجهة فيروس كورونا

اتخذت جامعة القاهرة عدد من الإجراءات والخطوات الاحترازية للوقاية من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن الفيروس الوبائي أواخر شهر ديسمبر الماضي، وتعد الجامعة هي الأكبر في مصر من حيث عدد الطلاب والمستشفيات الجامعية التي تعمل تحت إدارتها.





مسح طبي على المدن الجامعية





بدأت أول خطوات الجامعة بإجراء حملة صحية ومسحًا طبيًا على طلاب وطالبات المدن الجامعية المصريين والوافدين في الفترة من 16 - 19 فبراير، بالتعاون بين كلية طب القصر العيني وكلية التمريض ومستشفى الطلبة والإدارة العامة للشؤون الوقائية.





ووفرت الجامعة المستلزمات الطبية اللازمة لضمان قواعد مكافحة العدوى مثل الترمومتر الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء لمنع انتشار العدوى؛ كما تم تسجيل نتيجة الكشف في استبيان مفصل خاص بكل طالب.





وشمل المسح الطبي على طلاب المدن الجامعية لمدة أسبوعان لضمان مناظرة جميع طلاب المدن الجامعية، كما تعمل الجامعة حاليًا على حصر الطلبة والطالبات الذين تخلفوا عن المسح الطبي خلال الفترة المحددة نظرًا للإجازاة الأسبوعية أو تواجدهم خارج المدينة خلال فترة المسح.





زيارة الطلاب الصينيين بالجامعة





زار رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، الطلاب الصينيين الدارسين بالجامعة القاهرة، مرحبًا بهم، مؤكدًا على وضع خطة شاملة لمواجهة والوقاية من الفيروس وعدم وجود شيئًا يعطل الجامعة عن دعم الصين.





ووجه "الخشت"، رسالة دعم ومساندة أثناء لقائه بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس الصينيين الذين يدرسون بكلية الآداب والاطمئنان عليهم، كما شهد جانبًا من محاضرات تعليم اللغة العربية للصينيين بكلية الآداب ومعهد كونفوشيوس، والتقط بعدها الصور التذكارية مع الطلاب وهيئة التدريس وقدم لهم الورود.

إصدار دليل استرشادي





أصدرت الجامعة طبعة جديدة من الدليل الإسترشادي للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يتم إتخاذ إجراءات صارمة منذ بداية الأزمة ووضع خطة شاملة لمواجهة الفيروس والوقاية منه، وإتاحة الدليل على مواقع كليات الجامعة ومعاهدها وتوزيعه على طلاب الحرم الجامعي.





وأكدت على إن الهدف من الدليل الإسترشادي توعية منظومة الجامعة بالكامل للطلاب والعاملين وهيئة التدريس، من فيروس كورونا المستجد خاصة بعدما أصبح الفيروس خطرًا يواجه العديد من دول العالم، وهذا الدليل يقدم التوعية حول الفيروس وكيفية انتقاله وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها.





تعيين مستشار لرئيس الجامعة للشئون الطبية





أصدر رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، قرارًا بتعيين الدكتور محمد شريف محمد مختار الأستاذ المتفرغ بقسم أمراض القلب بكلية الطب مستشارًا لرئيس جامعة القاهرة للشئون الطبية.





ويعد الدكتور محمد شريف مختار هو أستاذ القلب والأوعية الدموية وأستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وهو مؤسس ومدير مركز رعاية الحالات الحرجة في الفترة من 1982 حتى 2005.





كما عمل محمود شريف رئيسًا لقسم طب الحالات الحرجة من 1992 حتى 2002، ويشغل منصب رئيس الكلية المصرية لأطباء الحالات الحرجة من 2011 وحتى الآن.









الاستعانة بالكواشف الطبية





استعانت بالكواشف الطبية على بوابات الحرم الجامعي للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستحدث، وذلك في إطار خطة جامعة القاهرة للوقاية من فيروس كورونا.





وقف استخدام البصمة الخاصة لإثبات الحضور والانصراف





وقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والإنصراف لحين انتهاء موجة فيروس كورونا، نظرا لاحتمالية العدوى لا قدر الله، واستخدام التوقيع الدفتري بدلًا عن أجهزة البصمة.





تأجيل جميع الأنشطة والندوات التي تشمل تجمعات كبيرة بالجامعة



