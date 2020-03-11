سرعة انتهاء مشروعات الصرف الصحي.. محافظ الغربية يلتقي بالمواطنين لبحث مشاكلهم

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بمجموعة من مواطني مدينة المحلة للوقوف على متطلباتهم ومشاكلهم والعمل على تقديم الحلول الفورية والمناسبة لها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.





جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.





ففي بداية اللقاء أكد محافظ الغربية أن مواجهة المشاكل تحتاج إلى تكاتف الجميع من جهات تنفيذية والمجتمع المدني ، مشيرًا إلى الحرص الدائم على حل مشاكل المواطنين والإرتقاء بمستوى الحياه اليومية.





حيث شهد اللقاء عرض عدد من المشاكل والطلبات الخاصة بمدينة المحلة والتي تمثلت في مشكلة الصرف بمنطقة الوزارية ، حيث وجه محافظ الغربية بتشكيل لجنة من (الري – مياه الشرب – والصرف الصحي – ومجلس المدينة) لوضع تقرير مفصل يوضح الحلول الفورية لحين الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه على أن تقوم مديرية الري بتطهير مصرف أبو على بداية من الغد).





كما تطرق اللقاء إلى عرض موقف عدد من الأسواق العشوائية المتضمنة (سوق الششتاوى – سوق أبو شاهين – سوق المنشية) ، حيث أكد محافظ الغربية إنه جارى حصر الأماكن التي يمكن استغلالها في إنشاء أسواق مطورة عليها لنقل كافة الأسواق العشوائية) مكلفًا رئيس مدينة المحلة بالتنسيق مع شرطة المرافق وشن حملة مرافق مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من شوارع مدينة المحلة الكبرى.





كما وجه رئيس حي ثان المحلة الكبرى بإزالة مخلفات الهدم والقمامة بشارع سكة قطور خلال 24 ساعة وكذا قيام الري بتطهير المصرف بذات المنطقة.





وفى إطار الحرص على سرعة الإنتهاء من المشروعات المتوقفة وتشغليها. أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة خلال اللقاء بقيام مديرية الصحة بأخذ عينة من محطة مياه المحلة غدًا بجوار حي ثان للعمل على تشغيل المحطة.





كما وجه أيضًا بإدراج مشروع إنشاء السلم الكهربائي أعلى نفق الشون بالمحلة في جدول أعمال المجلس التنفيذي لهذا الشهر للبدء في أعمال التنفيذ.



