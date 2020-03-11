AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سرعة انتهاء مشروعات الصرف الصحي.. محافظ الغربية يلتقي بالمواطنين لبحث مشاكلهم

الأربعاء 11/مارس/2020 - 12:10 ص
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
Advertisements
احمد علي
التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بمجموعة من مواطني مدينة المحلة للوقوف على متطلباتهم ومشاكلهم والعمل على تقديم الحلول الفورية والمناسبة لها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

ففي بداية اللقاء أكد محافظ الغربية أن مواجهة المشاكل تحتاج إلى تكاتف الجميع من جهات تنفيذية والمجتمع المدني ، مشيرًا إلى الحرص الدائم على حل مشاكل المواطنين والإرتقاء بمستوى الحياه اليومية.

حيث شهد اللقاء عرض عدد من المشاكل والطلبات الخاصة بمدينة المحلة والتي تمثلت في مشكلة الصرف بمنطقة الوزارية ، حيث وجه محافظ الغربية بتشكيل لجنة من (الري – مياه الشرب – والصرف الصحي – ومجلس المدينة) لوضع تقرير مفصل يوضح الحلول الفورية لحين الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه على أن تقوم مديرية الري بتطهير مصرف أبو على بداية من الغد).

كما تطرق اللقاء إلى عرض موقف عدد من الأسواق العشوائية المتضمنة (سوق الششتاوى – سوق أبو شاهين – سوق المنشية) ، حيث أكد محافظ الغربية إنه جارى حصر الأماكن التي يمكن استغلالها في إنشاء أسواق مطورة عليها لنقل كافة الأسواق العشوائية) مكلفًا رئيس مدينة المحلة بالتنسيق مع شرطة المرافق وشن حملة مرافق مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من شوارع مدينة المحلة الكبرى.

كما وجه رئيس حي ثان المحلة الكبرى بإزالة مخلفات الهدم والقمامة بشارع سكة قطور خلال 24 ساعة وكذا  قيام الري بتطهير المصرف بذات المنطقة.

وفى إطار الحرص على سرعة الإنتهاء من المشروعات المتوقفة وتشغليها. أصدر محافظ الغربية توجيهاته المشددة خلال اللقاء بقيام مديرية الصحة بأخذ عينة من محطة مياه المحلة غدًا بجوار حي ثان للعمل على تشغيل المحطة.

كما وجه أيضًا بإدراج مشروع إنشاء السلم الكهربائي أعلى نفق الشون بالمحلة في جدول أعمال المجلس التنفيذي لهذا الشهر للبدء في أعمال التنفيذ.

وفى نهاية اللقاء؛ تطرق محافظ الغربية والحضور إلى موقف مشروعات الصرف الصحي بمنطقة الجمهورية والمقرر الانتهاء منها 30 ديسمبر القادم وكذا أعمال الخطة الاستثمارية والإضافية للرصف.
سرعة انتهاء مشروعات الصرف الصحي.. محافظ الغربية يلتقي بالمواطنين لبحث مشاكلهم
سرعة انتهاء مشروعات الصرف الصحي.. محافظ الغربية يلتقي بالمواطنين لبحث مشاكلهم
سرعة انتهاء مشروعات الصرف الصحي.. محافظ الغربية يلتقي بالمواطنين لبحث مشاكلهم
سرعة انتهاء مشروعات الصرف الصحي.. محافظ الغربية يلتقي بالمواطنين لبحث مشاكلهم
سرعة انتهاء مشروعات الصرف الصحي.. محافظ الغربية يلتقي بالمواطنين لبحث مشاكلهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هموم أهالى الفيوم على مائدة المحافظ ونواب البرلمان.. والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة

محافظ الغربية يوجه بتطوير حديقة الأمل ونادى الياسمين في المحلة.. صور

محافظ الغربية يلتقي تجار سوق الجملة في بسيون لتقنين أوضاعهم.. ويوجه بالاهتمام بإنارة ونظافة الشوارع والانتهاء من رصف الطرق.. وتطوير حديقة الأمل ونادى الياسمين في المحلة

ترشيحاتنا

الخارجية تنجح في إعادة 866 مصريا عالقا في السعودية

مدير المخابرات العامة يزور جنوب السودان ويلتقي سلفاكير

مصادر : قرار جديد بشأن مباريات الدوري خلال ساعات

السعودية.. وفاة الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود

خاص.. تفاصيل حياة المصريين في إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا

تصفيات أمم أفريقيا مهددة بالإيقاف والسبب مجموعة مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها