وليد عبداللطيف: رئيس الزمالك لم يطلب مني الاعتذار بسبب واقعة الخطيب

أكد وليد عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس النادي لم يطلب منه الاعتذار بسبب واقعة محمود الخطيب.





وأضاف لاعب الزمالك السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، أن حديثي عن رئيس الأهلي في قناة الزمالك أبعدني عن العمل في النادي والقناة ، مؤكدًا أن رئيس الزمالك لم يطلب مني الاعتذار بسبب هذه الواقعة.





وتابع: "أتقدم بالاعتذار لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بسبب تجاوزه في حقه".



