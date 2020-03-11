عمرو الدسوقي: مجلس إدارة المصري سيقدم استقالته.. حان وقت الحساب.. فيديو

أكد عمرو الدسوقي، نجم المصري السابق، أن مجلس الفريق أخطأ بعدم الاعتماد على أبنائه في المناصب الإدارية.





وقال "الدسوقي" خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "مجلس المصري أخطأ بعدم الاعتماد على أبناء النادي في المناصب الإدارية، كما أن استقالة المجلس الحالي يجب أن تكون عن طريق اللجنة الأولمبية".





وأكمل: "حان وقت الحساب لمجلس الإدارة لأن الشارع البورسعيدي غير راضٍ عن المجلس، لدّي معلومة بأن مجلس إدارة المصري سيقدم استقالته خلال الأيام المقبلة".



