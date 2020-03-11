قرار عاجل من السفارة السعودية في كندا بسبب فيروس كورونا

دعت السفارة السعودية لدى كندا جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى السعودية سرعة التواصل مع السفارة، وذلك للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة.





وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها بتويتر: "بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخرا لمنع انتشار فيروس كورونا إليها، وحرصا على سلامة المواطنين ندعو المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة التواصل مع السفارة".





وكانت سفارة المملكة لدى فرنسا قد دعت المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية سرعة تسجيل بياناتهم وتحديث أماكن الإقامة على موقع وزارة الخارجية - خدمة تسجيل جواز السفر- أو عبر البريد الإلكتروني : [email protected] وذلك حرصًا على سلامتهم.





كما دعت- في وقت سابق، اليوم، إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة.



