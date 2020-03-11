AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار عاجل من السفارة السعودية في كندا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:16 ص
السفارة السعودية
السفارة السعودية في كندا تدعو مواطنيها للتواصل
Advertisements
قسم الخارجي
دعت السفارة السعودية لدى كندا جميع المواطنين الراغبين في العودة إلى السعودية سرعة التواصل مع السفارة، وذلك للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها  بتويتر: "بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخرا لمنع انتشار فيروس كورونا إليها، وحرصا على سلامة المواطنين ندعو المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة التواصل مع السفارة".

وكانت  سفارة المملكة لدى  فرنسا قد دعت المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية سرعة تسجيل بياناتهم وتحديث أماكن الإقامة على موقع وزارة الخارجية - خدمة تسجيل جواز السفر- أو عبر البريد الإلكتروني : [email protected] وذلك حرصًا على سلامتهم.

كما دعت- في وقت سابق، اليوم، إلى التواصل معها للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة. 

يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة مؤخرًا، وحرصًا على سلامة المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تحذر رعاياها في الفلبين: تجنبوا هذه المنطقة

تأهب واحتياطات.. إشادات دولية بإجراءات السعودية فى مواجهة فيروس كورونا

رابطة العالم الإسلامى تعلق على قرار السعودية بوقف رحلات العمرة

بعد قرار إجلائهم.. مسئول كويتي يكشف مصير الدارسين في مصر

مصر تتحرك عربيًا للدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل.. قرارات غير مسبوقة في السعودية لمواجهة كورونا .. ومحاولة اغتيال حمدوك.. الأبرز في الصحف السعودية

السعودية تعلن استئناف الطيران مع مصر..تفاصيل

ترشيحاتنا

خوفا من كورونا.. طبيب يحرج وائل الإبراشي على الهواء ويرفض مصافحته

رسميا.. تركيا تسجل أول حالة إصابة بـ فيروس كورونا

الأهلي فاوضني 3 مرات.. نجم الزمالك يكشف سر كلمات جوزيه وتأثير محمد بركات

بعد هدف جمال حمزة.. نجم الزمالك يكشف توسل شادي محمد: خفوا علينا

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها في أحدث ظهور .. فيديو

هل ينتهي كورونا في الصيف ؟.. تفاصيل مرعبة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 سيارات زيرو أقل من 200 ألف جنيه .. تعرف عليها.. صور

رغم كورونا.. النجم الأمريكي جيمي جان بالصوت والضوء في الأقصر .. صور

جميلة وبسيطة.. 7 صور تبرز أناقة رانيا ياسين في عيد ميلادها