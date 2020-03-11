إجراء عاجل من أرامكو بعد تداول صورة عامل يرتدي عبوة تعقيم

أثارت صورة من داخل أحد مواقع شركة أرامكو السعودية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وغضبا واسعا، مما دفع لشركة النفطية لاتخاذ إجراءات تجاه الأمر، وذلك عقب غضب من ارتداء موظف بأرامكو "عبوة تعقيم".





الصورة المتداولة تظهر رجلا من جنسية آسيوية بأحد مواقع أرامكو وهو يرتدي عبوة كبيرة مكتوب عليها "منظف الأيدي"، بحيث يقوم الموظفون والزائرون بتعقيم أيديهم بينما يحمل الرجل العبوة الكبيرة، وذلك ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا





وفي أول رد من أرامكو، أعربت الشركة السعودية عن استيائها الشديد من التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة، على حد قولها.





وأوضحت أرامكو أنها قامت على الفور بوقف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره.





كما أكدت أرامكو "حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل".