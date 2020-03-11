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توك شو

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وشبورة غدا الخميس.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:43 ص
صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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نورهان رأفت

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الطقس تبدأ من غدٍ، الخميس، وتستمر حتى يوم السبت.


وأضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "ten"، أن الطقس بدءا من يوم الخميس، سيشهد أمطارًا غزيرة على السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة.


وأشارت إلى أن الأمطار الغزيرة ستصل لحد السيول على منطقة سلاسل البحر الأحمر وسيناء وبعض المناطق في جنوب البلاد.


وأوضحت أن هناك وفاقا تاما بين هيئة الأرصاد الجوية وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار برئاسة الوزراء، وبالتالي تم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة يوم الخميس القادم بناءً على بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية.


وحذرت من السفر في تلك الفترة نظرا لنشاط الرياح الشديدة والشبورة المائية علي الطرق، ناصحة بعدم التخفيف من الملابس وارتداء الملابس الثقيلة.

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