المرأة المصرية تبنى بيتها وتبنى مصر.. خلود زهران مع مهندسات العاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا يوم المرأة

عرضت الإعلامية خلود زهران لقاء خاصا مع مهندسات العاصمة الإدارية الجديدة احتفالًا يوم المرأة من داخل الموقع الهندسي.





وقالت المهندسة انتصار محمود من العاملين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة أنها تعمل بقسم العقود والمناقصات والتوريدات، لافته الى ان طبيعة عملها يتطلب وجودها 12 ساعة من الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الساعة الـ 8 مساءً.





وأضافت المهندسة انتصار محمود أنها بدأت العمل بالعاصمة الجديدة منذ بداية تنفيذ المشروع ، مؤكدة ان المرأة المصرية نجحت فى المجال الهندسى جدا مثلها مثل الرجل.





وأشارت أنه لا يوجد اى تمييز في العمل بين الرجل والمرأة بل تميز لمن يعمل بجد فقط لا غير ، مضيفة ان المهندسة طبيعته عملها اكثر بالمكتب من التنفيذ فى الموقع .





وتابعت من جانبها المهندسة غادة سناء من العاملين ب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أنها مدير مركز المعلومات للتخطيط والمتابعة للمشروع تعمل من بداية المشروع لتوفير الاجهزة والشبكات الخاصة بالبرامج ومتابعة كل بند وحل المشاكل الخاصة بالمشروع.





واكدت انها شارك فى بناء طب عين شمس والأزهر والأكاديمي ، بالاضافة الى مشاريع عدة، مشيرة إلى أن مدة عملها تستغرق 12 ساعة واحيانا اكثر منها لضغط العمل.



