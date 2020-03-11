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نقيب محامي القليوبية يوضح مصير أبناء المهنة المحذوفين من النقابة..فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:42 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
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نورهان رأفت
قال مجدي حافظ المحامي بالنقض والإدارية العليا ونقيب محامي القليوبية، إن النقابة من حقها الحفاظ على جدولها فيما يخص حذفها لبعض المحامين ، وهو من حق أية مهنة لها نقابة خاصة بها .

وأضاف مجدي حافظ خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد " الذي يذاع على فضائية " تن " ، أن على كل من يحمل كارنيه عضوية النقابة، يجب أن يكون حاملا لملف خاص به.

وأشار حافظ، إلى أنه غير مسموح لأن يكون المحامي حاملا كارنيه النقابة ، ويمتهن أي مهنة أخرى.

وأوضح أنه إذا اعتزل المحامي المهن الأخرى التي يمتهنها، لا مانع من عودته إلى النقابة مجددا بلا شك أو منع من نقابة المحامين.

وتابع: أن من يقيد بالنقابة، وهو لا يمارس المحاماة يحمل النقابة عبئا وعددا بلا فائدة، دون أن يقدم دخلا للنقابة،  فيصبح مستهلكا فقط .
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