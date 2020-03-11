نقيب محامي القليوبية يوضح مصير أبناء المهنة المحذوفين من النقابة..فيديو

قال مجدي حافظ المحامي بالنقض والإدارية العليا ونقيب محامي القليوبية، إن النقابة من حقها الحفاظ على جدولها فيما يخص حذفها لبعض المحامين ، وهو من حق أية مهنة لها نقابة خاصة بها .





وأضاف مجدي حافظ خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد " الذي يذاع على فضائية " تن " ، أن على كل من يحمل كارنيه عضوية النقابة، يجب أن يكون حاملا لملف خاص به.





وأشار حافظ، إلى أنه غير مسموح لأن يكون المحامي حاملا كارنيه النقابة ، ويمتهن أي مهنة أخرى.





وأوضح أنه إذا اعتزل المحامي المهن الأخرى التي يمتهنها، لا مانع من عودته إلى النقابة مجددا بلا شك أو منع من نقابة المحامين.



