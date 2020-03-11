ننشر رسالة الرئيس السيسي لسلطان عمان بشأن سد النهضة

قام وزير الخارجية سامح شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سُلطان عُمان، بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.





جاء ذلك خلال استقبال سلطان عمان اليوم الأربعاء لوزير الخارجية سامح شكري، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية الشقيقة.





وذكر المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وتمنياته بالتوفيق له فى تولي المسئولية ومواصلة العمل نحو المزيد من التقدم والرخاء للشعب العُماني الشقيق، مؤكدًا على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة وروابط أخوية وثيقة.





وأوضح حافظ أن الوزير شكري قام بتسليم سُلطان عُمان رسالة دعوة له لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، مُعربًا عن تقدير مصر لموقف سلطنة عُمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية والذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن سُلطان عُمان طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُعربًا عن دعم بلاده المُستمر للشقيقة مصر في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



