مقام يشهد له التاريخ.. بن راشد يوجه رسالة إلى محمد بن زايد في عيد ميلاده

وجه الشيخ محمد بن راشد، رساله إلى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بعيد ميلاده اليوم 11 مارس.





ونشر محمد بن راشد صورة للشيخ محمد بن زايد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقا : " شريف شريف من يا له مقام يشهد التاريخ أنك من كريم .. الله يخليك في الدنيا مديم تحتفل وتعيش في خير وسلام " .



