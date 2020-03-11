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أخبار العالم

مقام يشهد له التاريخ.. بن راشد يوجه رسالة إلى محمد بن زايد في عيد ميلاده

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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منار نور
وجه الشيخ محمد بن راشد، رساله إلى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بعيد ميلاده اليوم 11 مارس.

ونشر محمد بن راشد صورة للشيخ محمد بن زايد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام معلقا : " شريف شريف من يا له مقام يشهد التاريخ أنك من كريم .. الله يخليك في الدنيا مديم تحتفل وتعيش في خير وسلام " . 

ويحتفل الإماراتيون وكل محبي الإنسانية والسلام  اليوم  الأربعاء الحادي عشر من مارس بالعيد ٥٩ لميلاد  الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والذي ولد في ذاك اليوم من العام ١٩٦١ حيث يعد الابن الثالث للشيخ زايد بن  سلطان آل نهيان ووالدته هي الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي. 

 وتقلد بن زايد العديد من المناصب داخل دولة الإمارات وأبرزها وتحديدا في الثاني من نوفمبر للعام ٢٠٠٤ منصب ولي العهد إمارة أبو ظبي، وكذا منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في الثامن من ديسمبر 2004 كما تولى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 30 ديسمبر 2004. 
 
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