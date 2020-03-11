العناني: الرئيس السيسي أصر على قيام طلاب جامعة حلوان بتطوير طريق متحف الحضارة.. فيديو

قال خالد العنانى وزير السياحة والآثار إن الرئيس السيسي أصر على قيام طلاب جامعة حلوان بتطوير طريق متحف الحضارة .





واضاف " العنانى " من خلال حوارة المذاع على فضائية " اكستؤرا نيوز " اننا نساعد لنقل الممياوات الملكية من متحف التحرير الى المتحف القومى للحضارة المصرية .





وأشار وزير السياحة والآثار ، إلى أنه تم رفع كفاءة المنطقة الوسيطة بين متحف التحرير والمتحف القومى حتى عندما يتم تصوير الاعلام العالمى للمتاحف يخرج بمظهر جميل .





وتابع وزير السياحة والآثار اننا رفعنا كفاءة متحف التحرير من خلال عمل مسلة فى ميدان التحرير مع دهن كل العمارات بنفس اللون ووضع الأزهار وعمل الاسوار ودهان الارصفة لتطوير منطقة متحف الحضارة .





وزير السياحة والآثار أن في البداية شكل الحوائط كان صماء ورديئة جدا ، ولكن طلاب جامعة حلوان رسموا واشتغلوا على مدار أيام طويلة طويلة . وأكدفيالحوائطأيامطويلة طويلة .



