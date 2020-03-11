الحكومة توافق على اتفاقية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لصالح المترو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين مصر ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي.









الاتفاقية تتعلق بإعداد دراسة جدوى لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والتي تمول من منحة رصدها البنك بحد أقصى مليون و 200 ألف يورو، لتغطية تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لوضع دراسة الجدوى للمشروع الذي يهدف إلى تحسين أداء نظام النقل العام بالقاهرة، عبر تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية لمرفق المترو من حيث عدد الركاب المستفيدين في السنوات المقبلة، ومد العمر المتوقع لأنظمة الخط الثاني لمدة 25 سنة إضافية.



