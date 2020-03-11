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تعليم

قصائد وطنية .. والدعوة للترابط بين أبناء الوطن الواحد بـ"زراعة المنيا"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:12 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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ايمن رياض
أقامت كلية الزراعة بجامعة المنيا ندوة ثقافية بعنوان "لقاء الأجيال" لاكتشاف المواهب الطلابية بالكلية، وتسخير طاقاتهم واستثمارها في الأنشطة الهادفة والمتنوعة، من خلال تهيئة المناخ المناسب لهم لممارستها، حيث نُظمت الندوة بالتعاون بين اتحاد طلاب الكلية، والنقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر فرع محافظة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبد الله عميد كلية الزراعة.

بدأت فعاليات الندوة الثقافية بقصيدة شعرية في حب مصر ألقاها محمد عبد القوي حسن، نائب رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر فرع محافظة المنيا، تبعها قصيدة اخرى تعبر كلماتها عن مدى الترابط بين ابناء الوطن الواحد مسلمين واقباط، وقصائد متعددة أخرى قدمها طلاب الكلية، وكذلك أعضاء النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر.


 وفي نهاية الندوة كرم عميد الكلية جميع الطلاب ممن شاركوا بقصائد خلال الأمسي شهد الندوة الثقافية حضور الدكتور حربي مطاريد عبد الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورحسين عبد الجليل عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعاملين والطلاب، وفريق طلاب من أجل مصر وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر.

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