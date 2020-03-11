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توك شو

نوبات هلع وبكاء.. كيف استقبلت كندا تزايد حصيلة مصابي كورونا؟.. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو عن تفاصيل هلع فى كندا بعد الإعلان عن أول وفاة جراء فيروس كورونا.

ولم تستطع الطبيبة بولين هنرى كبيرة الأطباء فى مقاطعة بريتش كولومبيا بكندا أن تخفى دموعها وتأثرها الشديد، وذلك خلال إعلانها عن ارتفاع نسبة أعداد المصابين بفيروس كورونا ووفاة أول مسن كان عائدا من إيران.

وقد أعلنت الطبيبة الكندية إنه بسبب الإنتشار الواسع لفيروس كورونا فى كندا حول العالم ترى أن الخطر فى كندا لا يزال قليلا لكن هذا  من الممكن أن يتغير تدريجيأ.

72 إصابة بفيروس كورونا بينهم 35 فى مقاطعة واحدة بالبلاد والسلطات الكندرية تحذر من ارتفاع عدد الإصابات مع اتخاذها كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت الصين وفاة 22 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس في البلاد إلى 3158 حالة وفاة.

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