الحمام يمطر شباك الرجاء برباعية في ختام الجولة 17.. تعرف على الترتيب

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي الحمام الفوز على منافسه الرجاء المطروحي بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الـ17 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحرى.





وكانت نتائج مباريات الجولة التى أقيمت أمس كالآتي :

غزل المحلة ١-٠ دمنهور

مالية كفر الزيات ٠-٢ أبو قير للأسمدة

الأوليمبي ١-٠ بلدية المحلة

بيلا ١-٣ المنصورة

دكرنس ٢-٢ فاركو





وجاء جدول الترتيب كالآتي :

١- ألعاب دمنهور : ٣٣ نقطة

٢- غزل المحلة : ٣٢ نقطة

٣- فاركو : ٣٢ نقطة

٤- المنصورة : ٣٠ نقطة

٥- الرجاء : ٢٦ نقطة

٦- أبوقير : ٢٦ نقطة

٧- دكرنس :٢٦

٨- بلدية المحلة : ٢٢

٩-الحمام : 20

١٠- الأوليمبي : ١٩

١١- المالية : ٥

١٢- بيلا : ٥