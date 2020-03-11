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برلمان

الوفد: الحوار الوطني حول قوانين الانتخابات يسهم في حالة التوافق الحزبي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:55 م
المهندس حازم الجندي،مساعد
المهندس حازم الجندي،مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى
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معتز الخصوصى
ثمن المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الحوار الدائر حاليا بين الأحزاب السياسية المختلفة بشأن قوانين الانتخابات المقبلة والنظام الانتخابي الأمثل الذي سيتم إجراء الانتخابات وفقا له.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن ما يميز الحوار الوطنى الدائر بين الأحزاب منذ فترة ويستمر حتي الآن هو مشاركة قوى سياسية وحزبية ذات أيديولوجيات مختلفة ومتنوعة وهو ما يثري النقاشات و يساعد على خلق حالة توافق حزبي على نظام الانتخابات المقبلة سواء انتخابات مجلسي "النواب والشيوخ"  أو انتخابات المجالس المحلية.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن هذا التوافق الحزبي بصورة كبيرة يتوافق مع رؤية حزب الوفد بقيادة رجل القانون المخضرم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، للنظام الانتخابي الأمثل وفق نظام ٢٥٪؜ للفردي و٧٥٪؜ للقائمة المطلقة المغلقة.

وطالب الجندي، بضرورة الإسراع في الانتهاء من قوانين الانتخابات نظرا للمدة الزمنية التى تفصلنا عن موعد انتخابات البرلمان نهاية العام الجاري وكذلك انتخابات المحليات التي تأخرت كثيرا.

وأعرب الجندي عن تفاؤله بقدرة حزب الوفد واستعداداته بقيادة المستشار بهاء أبوشقة علي حصد نسبة المقاعد التي  تليق بأعرق الأحزاب المصرية الوطنية.
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