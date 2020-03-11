إهداء درع الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين لمحافظ بني سويف

تسلّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف درع الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، وذلك تقديرًا لجهوده في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتيسيرات التي قدمها لتسهيل مشاركة وفد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم لدعم وتشجيع المنتخب المصري خلال مشاركته في منافسات البطولتين العربية والأفريقية لكرة الهدف للمكفوفين،اللتين نظمهما الاتحاد المصري بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد خلال مارس الجاري .





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حيث تم إهداء درع الاتحاد الرياضي المصري لمحافظ بني سويف،والذي قد تسلمه الأستاذ سيد سعد مدير إدارة شئون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة ليقوم بتسليمه للمحافظ،حيث كان على رأس وفد من أبناء المحافظة لدعم وتشجيع المنتخب المصري أثناء مشاركته في البطولة الأفريقية التي جرت في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري،والبطولة العربية في الفترة من 6 إلى 9 من نفس الشهر .





من جانبه أشار سيد سعد مدير شؤون ذوي الإعاقة إلى أن الدعم الكبير الذي يوفره محافظ بني سويف للأشخاص ذوي الإعاقة والذي تمثل في العديد من الخطوات والإجراءات العملية في مجال خدمة وتمكين ذوي الهمم من خلال تبنى العديد من المبادرات والأنشطة الداعمة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة.





لافتًا إلى قرار المحافظ بتشكيل لجنة لبحث المشكلات الخاصة بذوي الإعاقة من أبناء بني سويف والعمل على حلها، وذلك ضمن الخطوات العملية التي تتخذها المحافظة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة لخطوات جادة على أرض الواقع.