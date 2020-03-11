AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إهداء درع الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين لمحافظ بني سويف

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:20 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
Advertisements
محمد عبد الحليم
تسلّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف درع الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، وذلك تقديرًا لجهوده في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتيسيرات التي قدمها لتسهيل مشاركة وفد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم لدعم وتشجيع المنتخب المصري خلال مشاركته في منافسات البطولتين العربية والأفريقية لكرة الهدف للمكفوفين،اللتين نظمهما الاتحاد المصري  بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد خلال  مارس الجاري .

اقرأ أيضًا: 

حيث تم إهداء درع الاتحاد الرياضي المصري لمحافظ بني سويف،والذي قد تسلمه الأستاذ سيد سعد مدير إدارة شئون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة  ليقوم بتسليمه للمحافظ،حيث كان على رأس وفد من أبناء المحافظة لدعم وتشجيع المنتخب المصري أثناء مشاركته في البطولة الأفريقية  التي جرت في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري،والبطولة العربية في الفترة من 6 إلى 9  من نفس الشهر .
 

من جانبه أشار سيد سعد مدير شؤون ذوي الإعاقة إلى أن الدعم الكبير الذي يوفره محافظ بني سويف للأشخاص ذوي الإعاقة والذي تمثل في العديد من الخطوات والإجراءات العملية في مجال خدمة وتمكين ذوي الهمم من خلال تبنى العديد من المبادرات والأنشطة الداعمة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة.

لافتًا إلى قرار المحافظ بتشكيل لجنة لبحث المشكلات الخاصة بذوي الإعاقة من أبناء بني سويف والعمل على حلها، وذلك ضمن الخطوات العملية التي تتخذها المحافظة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة لخطوات جادة على أرض الواقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يشهد عرضا مسرحيا لفرقة النور للمكفوفين بقصر الثقافة

بني سويف تنظم ملتقى الثقافة التكنولوجية في حياة ذوي الهمم

محافظ القاهرة: دعم ذوي الهمم حق أصيل نص عليه القانون ..صور

محافظ القاهرة: إنشاء أول مركز حرفي للتأهيل المهني لتدريب ذوي الاحتياجات

محافظ القاهرة ووزيرة التضامن يفتتحان المؤتمر العلمي الثالث لتأهيل ذوي الهمم .. عبد العال: الرئيس السيسي عمل على تمكين ذوى الاحتياجات بشكل غير مسبوق..والقباج: 4500 جمعية لخدمتهم

انتصار جديد لذوي الإعاقة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة لحل مشكلاتهم

ترشيحاتنا

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس الفنان أحمد الفيشاوي

مفيش إعصار.. هاني الناظر يكشف سبب التحذير الحقيقي من مغادرة المنزل

لم يزورا مصر منذ 6 شهور.. تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بكورونا في الكويت

ابنة طلعت زكريا بإطلالة غريبة.. والجمهور: خسيتي

بعد اشتباه إصابته.. ظهور فحوصات كورونا لمسؤول سعودي بالمملكة

هبوس على رأس مامتك.. زوجة علي ربيع تعلن عودتها له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هارب من السجن .. تفاصيل مقتل عنصر خطر فى مواجهة الأمن العام بصحراء الاسماعيلية

من المرتبة 270 إلى الثامنة .. "كونتيجن" فيلم تنبأ بتفشي فيروس كورونا منذ 10 سنوات.. شاهد

بعد علاج استمر 6 أيام.. تعافي مسنة تجاوز عمرها 100 عام من فيروس كورونا