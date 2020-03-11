مدرب الهلال يكشف أسباب تعادل الفريق مع ضمك في الدوري السعودي





كان فريق كرة القدم الأول بالنادي الهلال سقط في فخ التعادل أمام منافسه ضمك بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدورى السعودي".





وقال لوشيسكو في تصريحات بعد المباراة: "النتيجة عادلة لسوء الأداء الذي قدمناه، وغياب الروح لدينا لكنها كانت حاضرة في لاعبي ضمك، الشوط الأول كان انعكاسًا للمباراة، استحوذنا على اللعب ، لكن غابت عنا الروح".





وأضاف: "أرحنا جيوفينكو في مباراة اليوم، لأنه لدينا مباراة قوية في نصف نهائي كأس الحرمين، لدينا 4 مباريات قوية في أسبوعين، لذا يجب إراحة اللاعبين".





ويحتل نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أن أداء الفريق لم يكن جيدًا اليوم أمام فريق ضمك في الدوري، وأنه استحق التعادل في مباراة اليوم.