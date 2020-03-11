«عود البطل» وبنت الجيران يزيحان محمد رمضان.. 5 أغان تصدرت يوتيوب هذا الشهر

احتل هذا الشهر عدد من الأغانى مرتبة متقدمة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، رغم طرحها منذ فترة قصيرة، و تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة، وهناك أغان أزاحت أعمالا ارتبط بها الجمهور في فترات سابقة عن الصدارة، وكان الأكثر انتشارا بين تلك الأغاني المهرجانات على الرغم من صدور قرار من نقيب الموسيقيين هاني شاكر بوقفها من ضمنها بنت الجيران وعود البطل... ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز 5 أغان تصدرت القائمة.

بنت الجيران





نجح مهرجان بنت الجيران لـ حسن شاكوش وعمر كمال، في الوصول إلى 138 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بالرغم من الهجوم عليه ووقف مقدميه من قبل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وحصد مهرجان بنت الجيران المركز الثاني على مستوى العالم على تطبيق الساوند كلاود.

أنت جدع

طرح الفنان محمد رمضان أغنية "إنت جدع" وحققت نجاحا كبيرا، واقتربت من كسر حاجز الـ 7ملايين مشاهدة بعد أيام من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".

وتضمن الفيديو كليب مشاهد حقيقية قام رمضان بتصويرها خلال تواجده في الشوارع مع جمهوره بمناطق مختلفة في أنحاء القاهرة، وتعد هذه الأغنية هي الأولى بعد أزمات محمد رمضان الأخيرة، مع الطيار المفصول، والفنان باسم سمرة، ومطعم البرنس، ونقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وتقول كلمات الأغنية :"انت جدع .. ايوه جدع .. حبي ليكوا مبدأ .. نجاحي بيكوا صدق .. انتوا ليا وانا ليكو .. طب يلا بينا نبدأ .. رقصني بيها تانجو .. إديني شوب مانجو".

عود البطل

لم تستمر نجاحات محمد رمضان كثيرا فسرعان ما عاد أبطال بنت الجيران بأغنية جديدة تحمل «عود البطل» للثنائي حسن شاكوش وعمر كمال تصدر لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب، بعد طرحها بساعات قليلة .

وحققت اغنية عود البطل 7 ملايين مشاهدة في يومين، لتسير على نفس خطى اغنية مهرجان بنت الجيران، اما الفنان محمد رمضان تراجع مركزا واحدا وأصبح تريند رقم 2 في يوتيوب بأغنيته الجديدة انت جدع بعدما كان يحتل المركز الأول.

ولكن سرعان ما تم حذفها واكد تقرير يوتيوب ان السبب الرئيسى فى حذف الاغنية هو حقوق الملكية الفكرية لشركة "kora levent".

وعادت مرة أخرى بعد حل المشكلة وتصدرت "يوتيوب" وتخطي عدد مشاهديها 22 مليون مشاهدة فى أقل من 6 أيام.

زي ما أنتي

وفور طرح الهضبة ألبومه الجديد "سهران" تصدر يوتيوب بعدد من الأغاني من ضمنها "زي ماانتي" واقتربت من كسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة بعد فترة قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع يوتيوب.

وشهد ألبوم "سهران" مفاجأة بتعاون عمرو دياب، لأول مرة مع ابنته جانا والتي شاركت في غناء وتلحين أغنية "جميلة"، وكذلك تعاون أحمد زغلول مدير أعمال عمرو دياب في الألبوم بأغنية من كلماته وألحانه وهي "روح".

أغنية "زي ماانتي" كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع الموزع الموسيقي والمطرب نادر حمدي.

حياتي مش تمام

وحققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا، واقتربت من كسر حاجز الـ 4 ملاييون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة .. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام .. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.