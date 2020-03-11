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أصل الحكاية

منها إجبار الناس على الكمامات.. ماذا سيحدث بعد إعلان فيروس كورونا وباء عالميا؟

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:18 م
تعبيرية
تعبيرية
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عبدالله قدري
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) بأنه وباء عالمي.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مُنعقد الآن، أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وانتشر فيروس كورونا كالنار في الهشيم، إذ ضرب أكثر من مائة دولة على مستوى العالم، منها 14 دولة عربية، وبلغ عدد المصابين به حول العالم 115.800 مصاب حتى الآن، فيما سجلت الوفيات 4,373 حالة.

وبإعلان فيروس كورونا وباء عالميا فإن العالم سيتطلب منه الآتي:

توفير جميع الإمدادات الطبية في المستشفيات في مختلف دول العالم، وإعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى.

 تخزين جميع مضادات الفيروسات.

توزيع معدات الوقاية الشخصية كالكمامات ومطهرات اليد.

 إجبار الأشخاص على استخدام الكمامات والواقيات الطبية.

إنفاق حكومي زائد على الأدوية ومضادات الفيروسات وغيرها.

توعية المواطنين بالبقاء في المنزل إن مرضوا، والعزل الاجتماعي، وتجنب التجمعات الكبيرة وما إلى ذلك.

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