أول تعليق من الصحفي الأمريكي المتعافي من كورونا فى مصر.. فيديو

أكد مات سويدر الصحفي الامريكي الذي تم شفاؤه من فيروس كورونا انه سعيد بأنه قام بزيارة اماكن كثيرة فى مصر مؤكدا انه تعرض للإصابة بالمرض قبل مغادرة مصر بساعتين فقط.





وأضاف سويدر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc انه الآن يتمتع بصحة جيدة وجميع التحاليل سلبية للمرض وانه سعيد بذلك.





وتابع الصحفي الأمريكي الذي تم شفاؤه من فيروس كورونا أنه سعيد بالتعامل مع فريق التمريض مؤكدا أنهم سعداء أيضا لما قام بنشره من تغريدات عن مصر وجميع الأمور كانت على ما يرام.





وأشار مات سويدر إلى أن المصريين ساعدوه في تعلم بعض الكلمات باللغة العربية مثل كلمة "منديل" و "شكرا حبيبي" مؤكدا انه استمر في المستشفى لمدة 9 أيام وأحب مصر ويتمنى العودة لبلده وأصدقائه.







وقال الصحفي الأمريكي اتمنى زيارة مصر مجددا وساضع عنوانا وهو "أنه بالرغم من موضوع كورونا الا اننى احب مصر وسأزور مصر بسبب علاقات الدفء والحب مع المصريين الذين تواصلت معهم".



