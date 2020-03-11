طقس سيئ..أمطار غزيرة بشوارع وميادين الغربية

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية مساء اليوم هطول الأمطار الغزيرة وانخفاض ملحوظ بدرجة حرارة وزيادة موجة الصقيع مما دفع المواطنين الي ارتداء الملابس الثقيلة لتلاشي التعرض للنزلات البرد وهو ما تسبب في تكون كميات من البرك والمستنقعات.





كما رفعت غرفة عمليات محافظة الغربية حالة طوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن وتم رفع درجة الاستعداد بسيارات شفط المياه التابعة لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب تحسبا لسقوط أمطار.





كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ ومنعت الإجازات للفنيين تحسبا لانقطاع التيار عن أي منطقة أو حي بسبب الرياح الشديدة أو حال سقوط أمطار.





أعطي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم تعليماته المشددة الي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربيه ورؤساء المدن والأحياء بالإستعداد التام لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار المتوقعة بعد غد والإلتزام بنشر سيارات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه بالشوارع ووضع خطط إزاحة للسيارات في حالة حدوث أي طارىء .





كما يأتي ذلك تزامنا مع انتشار تحذيرات من مسئولي هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح المحملة بالأتربه يومي الخميس والجمعة تزامنا مع شيوع انتشار وقائع الاشتباه بمصابي "الكورونا " .



