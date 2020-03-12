ضبط شخصين بحوزتهما حشيش في طريق مفارق نبروة بالدقهلية

تمكنت حملة مرورية بالدقهلية اليوم الأربعاء من ضبط شخصين وبحوزتهما فرشين من نبات الحشيش المخدر فى حملة مرورية على طريق مفارق نبروه التابعة لمركز طلخا.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن النقيب "كريم شاهين" من وحدة مرور الدقهلية من ضبط شخصين وبحوزتهم فرشين من نبات الحشيش المخدر أثناء تنظيم ومتابعة حركة المرور بطريق مفارق نبروه التابعة لمركز طلخا.





وكان الضابط يقوم بأداء عمله بحملة مرورية تحت إشراف العميد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور وأثناء فحص رخصة قيادة خاصة لشخص يقود سياره زمعه شخص اخر لاحظ علامة ارتباك عليهم الأمر الذي جعله يقوم بتفتيش السيارة.





فيما أسفر التفتيش عن العثور على عدد 2 فرش لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالي قدره ٤٩٥ جنيهًا وعدد ٣ جهاز محمول، وقطر وتم ضبط مستقلى السياره وهم ابراهيم .ا . ا. م ومتولي . ا . ا. إ ومقيمان منية النصر .





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والقطر لتقطيع الحشيش والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم غير المشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار رضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .