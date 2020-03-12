AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما حشيش في طريق مفارق نبروة بالدقهلية

الخميس 12/مارس/2020 - 02:02 ص
المتهمين
المتهمين
Advertisements
همت الحسينى
تمكنت حملة مرورية بالدقهلية اليوم الأربعاء من ضبط شخصين وبحوزتهما فرشين من نبات الحشيش المخدر فى حملة مرورية على طريق مفارق نبروه التابعة لمركز طلخا.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن النقيب "كريم شاهين" من وحدة مرور الدقهلية من ضبط شخصين وبحوزتهم  فرشين من نبات الحشيش المخدر أثناء تنظيم ومتابعة حركة المرور بطريق مفارق نبروه التابعة لمركز طلخا.

وكان الضابط يقوم بأداء عمله بحملة مرورية تحت إشراف العميد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور وأثناء فحص رخصة قيادة خاصة لشخص يقود سياره زمعه شخص اخر  لاحظ علامة ارتباك عليهم الأمر الذي جعله يقوم بتفتيش السيارة.

فيما أسفر التفتيش عن العثور على عدد 2 فرش لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالي قدره  ٤٩٥ جنيهًا  وعدد ٣ جهاز محمول، وقطر  وتم ضبط  مستقلى السياره وهم ابراهيم .ا . ا. م ومتولي . ا . ا. إ ومقيمان منية النصر .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والقطر لتقطيع الحشيش والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم غير المشروعة وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم  وجار رضهم على النيابة العامة لمباشرة  التحقيقات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بينهم 21 مصريا.. السعودية تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أول تعليق من يورجن كلوب على خسارة ليفربول من أتلتيكو مدريد

ضربة موجعة لـ beIN SPORTS.. الكاف يعلن طرح مزايدة جديدة على بطولاته

وزير التعليم : لا توجد أي حالة كورونا في مدارسنا المصرية

بملابس ملفتة .. شقيقة هنا الزاهد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

5 أسباب وراء التعادل الأول للأهلي بـ الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن يسيطر على محمد صلاح أثناء خروجه أمام أتليتكو مدريد.. شاهد

مين العروسة؟.. شاهد شبكة حمو بيكا تصدم الجمهور

بعد تراجعهما عن الطلاق.. 20 صورة تبرز جمال زوجة على ربيع .. شاهد