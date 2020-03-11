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أخبار العالم

مكايدة سياسية بين أمريكا وإيران.. الدولتان لبعضهما: أفرجوا عن المعتقلين فورًا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:42 م
عملية تطهبر لمزار
عملية تطهبر لمزار في إيران بسبب كورونا
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محمد علي

قامت إيران ، رابع أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا المستجد بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، بإطلاق سراح نحو 70 ألف سجين مؤقتًا للمساعدة في كبح الوباء، وفق ما ذكرت صحف دولية.


ولكن كنوعًا من المكايدة السياسية ودفاعًا عن نفسها وهي المدانة بانتهاكات  حقوق الإنسان، أعربت ايران عن قلقها يوم الاربعاء بشأن صحة الايرانيين المسجونين فى الولايات المتحدة وسط تفشى الفيروس التاجى بعد يوم واحد من دعوة واشنطن لطهران لاطلاق سراح الامريكيين المحتجزين لديها.


وقد أدى ذلك إلى مطالبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة كذلك لإيران بالإفراج من ضمن أفرجت عن السجناء السياسيين، بمن فيهم العشرات من المواطنين المزدوجين والأجانب المحتجزين أساسًا بتهم التجسس الملفقة في الغالب.


وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في بيان "الولايات المتحدة ستحمل النظام الإيراني المسؤولية المباشرة عن أي وفيات لمحتجزين أمريكيين".


وردًا على ذلك ، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن لدى طهران مخاوف مماثلة بشأن عشرات الإيرانيين المحتجزين في السجون الأمريكية ، ومعظمهم من المعتقلين في السجون الأمريكية بسبب انتهاكههم  للعقوبات المفروضة على بلادهم من واشنطن.


وقال المتحدث عباس موسوي في مؤتمر صحفي "حالة السجون الأمريكية وحالتهم الصحية مقلقة ... نحن مستعدون لإعادة الإيرانيين المسجونين في أمريكا إلى إيران. يجب على المسؤولين الأمريكيين الانتباه جديا للظروف الصحية للإيرانيين الذين تم اختطافهم كرهائن في أمريكا. لقد تم سجنهم دون أي أساس قانوني"..


وازدادت حدة الخلافات بين إيران والولايات المتحدة منذ عام 2018 ، عندما انسحبت واشنطن من صفقة إيران النووية الت وقعتها مع الغرب في2015،  وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية.


وتنفي طهران أنها تحتجز أشخاصًا لأسباب سياسية ، وتتهم بالأساس السجناء الأجانب بالتجسس.

 

 

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