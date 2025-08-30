‎13 دقيقة تصفيق لصناع فيلم Frankenstein بعد عرضه في مهرجان فينيسيا

حظي فيلم المخرج المكسيكي جييرمو ديل تورو الجديد Frankenstein باستقبال استثنائي في الدورة الحالية من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث وقف الحضور لتحية العمل لمدة 13 دقيقة متواصلة، في أطول موجة تصفيق يشهدها المهرجان حتى الآن.

وشارك في بطولة الفيلم كل من النجمين جاكوب إلوردي وأوسكار اسحق، اللذان نالا إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد على أدائهما المميز.



ويُعد هذا التصفيق الحار مؤشرًا قويًا على دخول Frankenstein سباق الجوائز بقوة، خاصة أن ديل تورو يمتلك تاريخًا حافلًا بالنجاحات في المهرجانات العالمية، كان أبرزها فوزه بجائزة الأوسكار عن فيلمه The Shape of Water.



أوسكار إسحق الذي يؤدي دور الدكتور فيكتور فرانكشتاين ظهر على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة خطفت الكاميرات، فيما تألقت ميا جوث، التي تجسّد شخصية إليزابيث لافينزا، في فستان كلاسيكي أبرز حضورها المميز.

يُذكر أن Frankenstein سيبدأ عرضه المحدود في دور السينما ابتداءً من 17 أكتوبر 2025، على أن يُطرح عالميًا عبر منصة نتفليكس في 7 نوفمبر المقبل.

تألقت جوليا روبرتس في العرض الأول لفيلمها الجديد “After the Hunt” من إخراج لوكا جوادانيّنو، حيث لاقت ترحيبًا حارًا على السجادة الحمراء كما شهد العرض نفسه تفاعلًا عاطفيًا ومثيرًا للغاية من الجمهور.

عقب عرض الفيلم، استمر التصفيق الحار من الحضور لست دقائق كاملة، مما دفع جوليا روبرتس إلى البكاء ، وحرصت على احتضان فريق العمل والتفاعل العاطفي معهم.

الفيلم الدرامي النفسي يعرض قصة ألمـا إيمهوف (جوليا روبرتس)، أستاذة جامعية مرموقة تجد نفسها محاطة بجدل أخلاقي بعد اتهام أحد طلابها زميلها هنريك جيبسون (أندرو جارفيلد) بسوء السلوك تجاه طالبة، وهو ما يدفعها لمواجهة ماضيها المعقد.