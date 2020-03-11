AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب الطقس السيئ.. الكهرباء توجه نصائح هامة للمواطنين | فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:51 م
الكهرباء
الكهرباء
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
وجه الدكتور أيمن حمزة المتحدث بأسم وزارة الكهرباء نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، و استعداداتهم لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الطقس.

وأكد «أيمن حمزة» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن الوزارة تقدمت بخطة لاستقبال التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد الأيام القادمة، مؤكدا أنه تم المرور على كل المهمات الكهربائية والتأكد من سلامتها وعزلها.

وأوضح المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أن هناك غرفة عمليات تتابع الموقف، وتطوير على مستوى كافة الشبكات وعمل مصارف بديلة، وتجهيز المولدات الإحتياطية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين كافة الجهات المعنية .

وأشار إلى أنه خصص خط ساخن لاستقبال اي أعطال 121 لاستقبال شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية مدار الوقت، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع المحليات للتأكد من عزل المهام وأعمدة الإنارة، وهناك فرق للطوارئ مدربة منتشرة على شركات التوزيع والنقل.

وناشد بعدم التطوع بالتدخل في إصلاح أعمدة الإنارة او الاسلاك الكهربائية حتى لا يتعرض للخطر في ظل سقوط الأمطار، مطالبا بعدم سرقة الكهرباء لان معظم المشاكل تأتي من الوصلات غير الشرعية، مشددا على ضرورة فصل التيار الكهربي في حالة أي مشكلة في المهمات الكهربائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكهرباء توضح.. هل العداد الكودي يعنى الموافقة على مخالفة البناء؟

أيمن حمزة: مجهودات ضخمة للربط الكهربائي مع أفريقيا والخليج وأوروبا .. فيديو

مشترك الكهرباء الرديء.. كيف تتجنب الموت حرقا؟

قبل حدوث كارثة.. سكان برك الخيام بالجيزة يعانون من تهالك أعمدة الإنارة

الكهرباء: القيادات السياسية تهتم بوصول الكهرباء بجودة عالية للجميع

التنسيق مع المحليات لعزل أعمدة الإنارة.. الكهرباء تحذر المواطنين: ماتعملوش حاجة بايديكم في حال وجود عطل

ترشيحاتنا

صدمة قوية لـ الزمالك.. التظلمات تعتمد خسارة الفريق فى قمة الأهلي

خبيرة تنبؤات جوية: ذروة الأمطار على القاهرة والمحافظات ستبدأ من 12 ظهر الخميس

قرار عاجل بخصوص النقل العام بالقاهرة بسبب كورونا

بعد غيابها سنوات.. شاهد.. إطلالات جيهان فاضل في عيد ميلادها الـ 51

شاهد على سقوط القذافي..من هو رمطان لعمامرة المبعوث الأممي الجديد لـ ليبيا

إنذار.. وزير الأوقاف يكشف علاقة فيروس كورونا بيوم القيامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجعهما عن الطلاق.. 20 صورة تبرز جمال زوجة على ربيع .. شاهد

بعد غيابها سنوات.. شاهد.. إطلالات جيهان فاضل في عيد ميلادها الـ 51

مصطفى شعبان: محمود حميدة فارس حقيقي وتكريمي من الأقصر للسينما الإفريقية شرف.. فيديو