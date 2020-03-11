بسبب الطقس السيئ.. الكهرباء توجه نصائح هامة للمواطنين | فيديو

وجه الدكتور أيمن حمزة المتحدث بأسم وزارة الكهرباء نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، و استعداداتهم لمواجهة موجة عدم الاستقرار في الطقس





وأكد «أيمن حمزة» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن الوزارة تقدمت بخطة لاستقبال التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد الأيام القادمة، مؤكدا أنه تم المرور على كل المهمات الكهربائية والتأكد من سلامتها وعزلها.





وأوضح المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أن هناك غرفة عمليات تتابع الموقف، وتطوير على مستوى كافة الشبكات وعمل مصارف بديلة، وتجهيز المولدات الإحتياطية، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين كافة الجهات المعنية .





وأشار إلى أنه خصص خط ساخن لاستقبال اي أعطال 121 لاستقبال شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية مدار الوقت، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع المحليات للتأكد من عزل المهام وأعمدة الإنارة، وهناك فرق للطوارئ مدربة منتشرة على شركات التوزيع والنقل.





وناشد بعدم التطوع بالتدخل في إصلاح أعمدة الإنارة او الاسلاك الكهربائية حتى لا يتعرض للخطر في ظل سقوط الأمطار، مطالبا بعدم سرقة الكهرباء لان معظم المشاكل تأتي من الوصلات غير الشرعية، مشددا على ضرورة فصل التيار الكهربي في حالة أي مشكلة في المهمات الكهربائية.