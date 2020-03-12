استهلاكي 220 كيلووات.. عماد يشكو من حذف الزوجة من بطاقة التموين بزعم ارتفاع استهلاك الكهرباء

شكا المواطن عماد مرعي رسمى، المقيم بشارع الصفصافة مركز سمالوط في محافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف زوجته من بطاقة التموين بسبب ارتفاع الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء على غير الحقيقة.





ويقول فى رسالته، "في شهر 11 قمت بتقديم تظلم موثق على النت وقمت بتسليم الأوراق والمستندات لمكتب التموين والتي تفيد بأنه وزوجته لا يملكان أى عداد كهرباء، وتابع نسكن بمنزل والدي والعداد باسمه وفاتورة استهلاك الكهرباء هي 220 كيلو وات فقط وفوجئت بأن الوزارة قد حذفت زوجتي من بطاقة التموين من شهر يناير".

وطالب بعودة زوجته لبطاقة التموين حتى يتمكن من صرف المقررات التموينية بشكل كامل.

للتواصل مع الشاكى : 01002566071

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360