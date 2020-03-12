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أخبار البلد

أهم الأخبار.. عاصفة التنين تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. رسائل وزير التعليم لـ الماميز

الخميس 12/مارس/2020 - 12:07 ص
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال التقرير التالي :




وزير التعليم : تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي لتفادي التجمعات ومواجهة
فيروس كورونا



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،لقد قررنا إيقاف
حصص الأنشطة التربوية في المدارس مثل التربية الفنية -التربية الموسيقية -
الاقتصاد المنزلي .... الخ ، الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة للدراسة
والامتحانات بكافة المراحل .. أقرأ المزيد



  



حقيقة موت فيروس كورونا في العاصفة الترابية



 



طقس سيئ غير مسبوق .. هكذا وصفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقع
لليومين القادمين حيث تشتد الرياح و العاصفة الترابية مع سقوط الأمطار والبرق
والرعد، فيبدو أن الشتاء تعلن عن انتهائها بطريقة قوية لنظل نتذكرها حتى الشتاء
المقبل .



 



التنين يضرب سماء البلاد .. الأرصاد تحذر من عواصف و سيول شديدة الغزارة
غدا



قالت الدكتورة ايمان شاكر مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة
للأرصاد الجوية ، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانا يوم الاثنين الماضى
بحالة عدم استقرار الأحوال الجوية والتى تبدأ غدا وتستمر حتى يوم السبت المقبل.



 



كورونا يسبب الذعر لـ أردوغان.. شاهد



ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، داخلًا قاعة البرلمان
متبوعًا بكاميرا حرارية؛ يمكنها فحص الأشخاص الذين يلتقيهم، للتأكد من عدم إصابتهم
بفيروس كورونا المستجد.



 



محمد صلاح يرفض مصافحة جماهير ليفربول بسبب فيروس كورونا..فيديو



رفض محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، مصافحة جماهير فريقه، قبل
انطلاق مباراته أمام أتليتكو مدريد الإسباني، وذلك في إياب دور الـ 16، لبطولة
دوري أبطال أوروبا.



 



التعادل 1-1 .. ملخص مباراة الأهلي وسموحة .. فيديو



انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن
منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز.




الأمن يضبط سائقا تنمر على أجنبي وأنزله من سيارته بسبب كورونا على
الدائري..شاهد



تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط سائق تنمر بأحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى
الدول الأجنبية، عقب تداول مقطع فيديو بالواقعة على موقع "فيس بوك"، وتم
ضبط مصور الواقعة.



 



حبس ربة منزل قطعت عضو زوجها الذكرى فى الاسكندرية .. تفاصيل



أمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية
الكلية، بحبس زوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات لإقدامها على قطع العضو الذكرى لزوجها
بسلاح أبيض، بعد تخديره داخل منزلهما بمنطقة كرموز، انتقاما منه بسبب تعدد علاقاته
النسائية.




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