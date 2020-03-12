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توك شو

هاني الناظر يحذر من مرض ينتشر بكثرة في فصل الربيع.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 12:40 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاني حسين
قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إن الجلد أول عضو من أعضاء الجسم الذي يتأثر بالتقلبات الجوية خاصة ممن يعانون من الحساسية .

وأضاف هاني الناظر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "هناك من يعاني من الحساسية لأول مرة في هذا التوقيت من العام في ظل التقلبات الجوية والعواصف والأتربة".

وتابع هاني الناظر: "التراب به مواد عضوية يتسبب في ظهور أعراض الحساسية ولقاح الأزهار في فصل الربيع يتسبب في الحساسية وظهور أعراضها".

وأكمل هاني الناظر: "إحنا داخلين على موسم الحساسية في فصل الربيع، والحساسية وسقوط الشعر بسبب التغيرات المناخية والتقلبات الجوية".

ولفت هاني الناظر: "التقلبات الجوية تؤثر على الحالة النفسية للناس بما يؤدي إلى ظهور حب الشباب".

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