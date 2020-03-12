هاني الناظر يحذر من مرض ينتشر بكثرة في فصل الربيع.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إن الجلد أول عضو من أعضاء الجسم الذي يتأثر بالتقلبات الجوية خاصة ممن يعانون من الحساسية .
وأضاف هاني الناظر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "هناك من يعاني من الحساسية لأول مرة في هذا التوقيت من العام في ظل التقلبات الجوية والعواصف والأتربة".
وتابع هاني الناظر: "التراب به مواد عضوية يتسبب في ظهور أعراض الحساسية ولقاح الأزهار في فصل الربيع يتسبب في الحساسية وظهور أعراضها".
وأكمل هاني الناظر: "إحنا داخلين على موسم الحساسية في فصل الربيع، والحساسية وسقوط الشعر بسبب التغيرات المناخية والتقلبات الجوية".
ولفت هاني الناظر: "التقلبات الجوية تؤثر على الحالة النفسية للناس بما يؤدي إلى ظهور حب الشباب".