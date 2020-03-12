المسماري يشرح فيديو الطائرة المحملة بالأسلحة التركية للميليشيات الإرهابية في ليبيا ..فيديو

شرح اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، الفيديو الذي أظهر نقل الأسلحة التركية عبر شركة الأجنحة للطيران المملوكة لـ عبد الحكيم بلحاج.





وأضاف اللواء أحمد المسماري، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، "أن الفيديو عرض طائرة بداخلها أسلحة تنقل إلى ليبيا لكي يتم استخدامها من قبل الميليشيات والإرهابيين في ليبيا لتخريبها".





وتابع الناطق باسم الجيش الليبي، أن الرسالة التى كانت فى مؤتمر القبائل ليبيا يوم 20 فبراير كانت رسالة قوية جدًا لأردوغان، وتم إصدار بيان فى هذا المؤتمر قوي جدا ولم يسمع به من قبل ولم يصدر من قبل فى ليبيا لإيضاح الصورة لأردوغان بأن ليبيا تمتلك جيشا وشعبا لا يستطيع هزيمته.





وأوضح اللواء أحمد المسماري، أن هذا البيان يؤكد أن كل القبائل الليبية وكل النخب السياسية وكل المفكرين الليبيين الذين حضروا هذا المؤتمر وكان عددهم حوالي 5000 شخص من المشايخ والأعيان والعمد والنخب السياسية يقولون إن استقلال ليبيا من قبل أتي بتضحيات كبيرة ولا يمكن أبدا فى التفريط بأراضهم.





وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتركوا ليبيا لكي تستعمرها تركيا وتكون ليبيا مستعمرة مرة أخري.



