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رياضة

ما أشبه اليوم بالبارحة بين إبراهيموفيتش ومحمد صلاح .. أتلتيكو يسقط ليفربول العملاق

الخميس 12/مارس/2020 - 12:54 ص
محمد صلاح - إبراهيموفيتش
محمد صلاح - إبراهيموفيتش
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ريهام بكير
ليلة بكى فيها الريدز .. خسر ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه محمد صلاح  ، بثلاثية لـ أتلتيكو مدريد الإسباني ، مقابل هدفين في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بملعب أنفيلد معقل الريدز.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الإسبانية "مدريد" على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، قد انتهت بفوز الأتليتي بهدف دون رد، بتوقيع ساؤول نيجويز.

وتحققت أمنية غلاف صحيفة "آس" الإسبانية الذي جسد محمد صلاح  بالعملاق ومحاولة لاعبي أتلتيكو اسقاطه تحت عنوان "ليلة إسقاط العملاق".

الغلاف عبر قوة محمد صلاح ورفاقه ، والتحدي الكبير الذي يشهده اللقاء الكروي المثير بين حامل اللقب ، وبطل الدوري الأوروبي النسخة الماضية.

ولعل غلاف "آس الإسبانية" أعاد للأذهان صورة مجلة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية صورة نشرت في عام 2016 عقب انتهاء مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة أمم أوروبا يورو 2016  بين منتخب إيطاليا مع السويد بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش ، والتي انتهت بفوز الأزوري بهدف نظيف

وعقب اللقاء ، نشرت لاجازيتا صورة للأسطورة إبراهيموفيتش ، مربط بالحبال في الملعب ، تحت عنوان "نجح المخطط .. إبرا على الأرض".
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